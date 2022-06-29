"І покажем, що ми браття козацького роду!" - девочка, раненная во время ракетного удара россиянами Николаева, поет гимн. ВИДЕО

Маленькая жительница Николаева, получившая травмы в результате обстрела российскими ракетами, поет гимн Украины во время медицинских манипуляций в больнице.