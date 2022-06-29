Очень важная новость. Благодарен Главному управлению разведки, - Зеленский об обмене пленными. ВИДЕО

Президент Украины выступил с традиционным обращением к украинцам 29 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "Оптимистическая и очень важная новость: вернули домой 144 украинских воина из российского плена. 59 бойцов Нацгвардии, 30 – Военно-морских сил; 28 – армия, 17 пограничников, 9 теробороновцев и один полицейский. Старшему из освобожденных – 65 лет, самому младшему – 19. В частности, домой возвращаются 95 защитников "Азовстали". Я благодарен Главному управлению разведки и всем, кто работал на этот результат. Сделаем все, чтобы вернуть домой каждого украинца и каждую украинку".

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