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Очень важная новость. Благодарен Главному управлению разведки, - Зеленский об обмене пленными. ВИДЕО

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Президент Украины выступил с традиционным обращением к украинцам 29 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "Оптимистическая и очень важная новость: вернули домой 144 украинских воина из российского плена. 59 бойцов Нацгвардии, 30 – Военно-морских сил; 28 – армия, 17 пограничников, 9 теробороновцев и один полицейский. Старшему из освобожденных – 65 лет, самому младшему – 19. В частности, домой возвращаются 95 защитников "Азовстали". Я благодарен Главному управлению разведки и всем, кто работал на этот результат. Сделаем все, чтобы вернуть домой каждого украинца и каждую украинку".

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Топ комментарии

  • Ірландія
    Піарився про «евакуацію» а тепер піариться на «поверненні» (обміняні ГУР) , ні дня без «переможних» відосиків
  • Olena Lynch
    Обмен пленными - это хорошо . Но вос сейчас я прочитала статью Геннадия Корбана , в которой говорится об идиотских действиях кабинета министров , они опять запустили в действие систему прозорро . Он написал что начиная с 24 июня 2022 года Штаб территориальной обороны Днепра и Военная Администрация, мэрия Днепра и Кривого Рога лишены возможности выполнять поставленные задачи связанные с оказанием помощи ВСУ, НГУ, ТРО, строительством рубежей и повышением обороноспособности по следующим причинам:
    По системе прозорро необходимо проведение тендерной процедуры от 9 до 15 дней с открытой публикацией деталей таковых закупок, что противоречит здравому смыслу и режиму секретности.
    Моё мнение :
    Я не думаю что это обыкновенная глупость, тут уши предательства торчат наружу. Такой кабинет министров заслуживает минимум отставки, а максимум судебного разбирательства.
  • Валерий Викторович 053e9aad
    слава нашим героям !!!
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