"Ни с того не с сего нас окружили и как дали п#здов. Там раненых, погибших - п#здец!" - мобилизованный из "ДНР" рассказал жене о разгроме в бою с ВСУ. ВИДЕО

Украинские воины наголову разбили подразделение, сформированное оккупантами из мобилизованных в Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это стало известно из перехваченного разговора одного из террористов ДНР со своей супругой. Он рассказывает, что его подразделение понесло значительные потери. Смертельное ранение получил и российский командир террористов.

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