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"Ни с того не с сего нас окружили и как дали п#здов. Там раненых, погибших - п#здец!" - мобилизованный из "ДНР" рассказал жене о разгроме в бою с ВСУ. ВИДЕО

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Украинские воины наголову разбили подразделение, сформированное оккупантами из мобилизованных в Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это стало известно из перехваченного разговора одного из террористов ДНР со своей супругой. Он рассказывает, что его подразделение понесло значительные потери. Смертельное ранение получил и российский командир террористов.

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Топ комментарии

  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    Действительно ..
    НИ С ТОГО НИ С СЕГО...
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Помилка. Він не був, а став хорошим. Якось так.
  • Андрей Дрофяк
    В єтот день с іголачкі я адєт, мнє сягодня 30 лет!
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