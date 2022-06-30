"Ни с того не с сего нас окружили и как дали п#здов. Там раненых, погибших - п#здец!" - мобилизованный из "ДНР" рассказал жене о разгроме в бою с ВСУ. ВИДЕО
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Украинские воины наголову разбили подразделение, сформированное оккупантами из мобилизованных в Донецке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это стало известно из перехваченного разговора одного из террористов ДНР со своей супругой. Он рассказывает, что его подразделение понесло значительные потери. Смертельное ранение получил и российский командир террористов.
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