Ракеты выпустили из Курской области: СБУ установила обстоятельства запуска ракет по ТРЦ в Кременчуге. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает СБУ.
Данные СБУ свидетельствуют, что запуск ракет типа "Х-22" осуществлен со стратегических бомбардировщиков "Ту-22М3", взлетевших с военного аэродрома "Шайковка" в Калужской области. Сами же ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области РФ.
"На видео, зафиксировавшем момент ракетного удара, четко видно, что оккупанты попали именно в гражданские объекты, в частности - в ТЦ. Об этом свидетельствуют кадры камер наблюдения внутри торгового центра и вокруг него - там находились многие посетители.
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Также спутниковые снимки позволят посмотреть на Кременчуг до и после обстрела. Более того – есть возможность даже сравнить количество автомобилей, обычно находившихся на парковке ТЦ в разные промежутки времени. То есть любые выдумки российской пропаганды опровергаются фактами, которые легко проверить", - говорится в сообщении.
Что касается обстрела Кременчугского завода дорожных машин, то никаких складов с военной техникой там не было. На самом деле предприятие занималось производством асфальтосмесительных установок.
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"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия России - это сборище террористов, которые обязательно понесут наказание за свои преступления. Все доказательства пока тщательно документируются", - добавил Иван Баканов.
Напомним, что СБУ 27 июня начала расследование ракетных обстрелов гражданских объектов в Кременчуге. Производство открыто по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).