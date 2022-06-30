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Ракеты выпустили из Курской области: СБУ установила обстоятельства запуска ракет по ТРЦ в Кременчуге. ВИДЕО

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Служба безопасности Украины собирает многочисленные доказательства, подтверждающие, что оккупанты сознательно совершили кровавое военное преступление в Кременчуге. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает СБУ.

Данные СБУ свидетельствуют, что запуск ракет типа "Х-22" осуществлен со стратегических бомбардировщиков "Ту-22М3", взлетевших с военного аэродрома "Шайковка" в Калужской области. Сами же ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области РФ.

"На видео, зафиксировавшем момент ракетного удара, четко видно, что оккупанты попали именно в гражданские объекты, в частности - в ТЦ. Об этом свидетельствуют кадры камер наблюдения внутри торгового центра и вокруг него - там находились многие посетители.

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Также спутниковые снимки позволят посмотреть на Кременчуг до и после обстрела. Более того – есть возможность даже сравнить количество автомобилей, обычно находившихся на парковке ТЦ в разные промежутки времени. То есть любые выдумки российской пропаганды опровергаются фактами, которые легко проверить", - говорится в сообщении.

Что касается обстрела Кременчугского завода дорожных машин, то никаких складов с военной техникой там не было. На самом деле предприятие занималось производством асфальтосмесительных установок.

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"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия России - это сборище террористов, которые обязательно понесут наказание за свои преступления. Все доказательства пока тщательно документируются", - добавил Иван Баканов.

Напомним, что СБУ 27 июня начала расследование ракетных обстрелов гражданских объектов в Кременчуге. Производство открыто по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Топ комментарии

  • Claudia Smith
    чучело ти подоляківське, за порошенка підготували повністю ракетні програми, треба було тільки реалізувати, але зекоманда їх похерила. якби ти зареєструвався на цьому сайті хоча б вчора, ти б про це знав. а може ти й знав, але подоляківські 3 грн за комент тобі важливіші. ганьба тобі.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    потому что число Ту нужно уменьшать
  • Eldar Levin
    Почему за восемь лет не были созданы украинские ракеты?! Да за все тридцать лет! Чем занимались руководители Украины?! Ведь никакой армии толком не было! Неужели опыт нашего Карабаха ничему не научил? Просто удивительно...
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