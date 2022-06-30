Снайпер ССО уничтожает группу российских оккупантов. ВИДЕО

Снайпер ССО Украины ликвидировал группу российских солдат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео реальной работы снайпера ССО Украины продемонстрировали в ГУР МО Украины.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Эти уникальные кадры были сняты нашими воинами на одном из направлений, где работают Силы специальных операций. На видео видно, как российские солдаты, не подозревая, что несколько следующих секунд станут для них последними, свободно передвигались по незащищенной местности. Россияне сами вышли навстречу пулям, своевременно и точно выпущенным по ним снайпером ССО Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы ССО вместе с артиллерией уничтожили на Донетчине колонну РСЗО "Ураган" рашистов. ВИДЕО