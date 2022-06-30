"Их жажда обучения такая, что вы представить не можете", - капитан королевской артиллерии Олифант об украинских военных, осваивающих иностранную артиллерию в Солсбери. ВИДЕО

Сотни украинских военных тренируются в Великобритании. В первую очередь учатся, как пользоваться реактивными системами залпового огня – MLRS.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, тренировки проходят в Солсбери под руководством вооруженных сил Королевства.

"Опыт борьбы украинцев доставляет им удовольствие учиться. Они стремятся приобрести новые навыки. С самого утра и до вечера, семь дней в неделю они не отвлекаются и делают все возможное. Их жажда обучения так сильна, что вы не можете представить. За это время они стали более настроенными и привыкшими ко всем системам, с которыми работают. А еще более спокойными. И теми, кто имеет свою эффективную тактику. Они готовы сделать шаг назад для того, чтобы выжить", - говорит капитан королевской артиллерии Джеймс Олифант.

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