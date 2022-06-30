Новости Видео • Война

"Их жажда обучения такая, что вы представить не можете", - капитан королевской артиллерии Олифант об украинских военных, осваивающих иностранную артиллерию в Солсбери. ВИДЕО

26 29269
Сотни украинских военных тренируются в Великобритании. В первую очередь учатся, как пользоваться реактивными системами залпового огня – MLRS.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, тренировки проходят в Солсбери под руководством вооруженных сил Королевства.

"Опыт борьбы украинцев доставляет им удовольствие учиться. Они стремятся приобрести новые навыки. С самого утра и до вечера, семь дней в неделю они не отвлекаются и делают все возможное. Их жажда обучения так сильна, что вы не можете представить. За это время они стали более настроенными и привыкшими ко всем системам, с которыми работают. А еще более спокойными. И теми, кто имеет свою эффективную тактику. Они готовы сделать шаг назад для того, чтобы выжить", - говорит капитан королевской артиллерии Джеймс Олифант.

Читайте также: Вернуть все оккупированные территории Украине вполне реально, - глава МИД Британии Трасс

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ан Мур
    Дорогое Министерство обороны!
    Пишет тебе солдат ЗСУ Б.Береза из окопа в Донецкой области. Видишь ли, дорогое Министерство обороны, нам тут очень не просто. Рашисты прут. Правда гонят перед собой сепаров, как пушечное мясо. Но нам от этого не легче. Мы их останавливаем, а потом прилетает. Потому что это война артиллерии. И на каждые их 540 выстрелов мы отвечаем 40. А знаешь почему так, Министерство обороны? Потому что ты не обеспечивашь нас артиллерией и снарядами. А ведь это твоя основная функция. Ты с ней не справляешься. Я конечно понимаю, что основная вина на предыдущем министре обороны Таране, который не закупал снаряды, а теперь отправлен послом в Словению. Хотя, отправка послом - это то ещё наказание. Но все же! Где арта? А ведь нам рашистов надо не только остановить, но и выбить с нашей земли. И как это делать без арты? Так что давай, занимайся артой. Проси у партнёров, чтоб они нам передали арту и снаряды 155 калибра. Не можешь выпросить? Тогда покупай! Деньги на счетах есть. Украинцы скинулись. Или купи нам снаряды 152 калибра. Много. Очень много, если ты хочешь, чтобы мы победили. Эти стволы есть. Снарядов нет. А ЗСУ справится! Ты только дай чем! И заказывай ракеты у КБ Луч. Да, делай это. Нам нужно и свое оружие. Нам нужны Ольхи, Нептуны, Богданы. Нам нужно все оружие, которое поможет вычистить рашистов из Украины. Так что ищи арту и снаряды, Министерство обороны! И дай нам чем воевать. Мы воюем, а ты должно обеспечить нас всем, что может помочь нам победить - РСЗО, САУ, минометы, танки и дальнобойная арта. Дай нам все это, а мы обеспечим Победу! А пока ЗСУ останавливает рашистов реально делая все возможное и невозможное! Но нам нужна арта!!! Срочно!
  • Перехватчик
  • Sergii Ustim
    Откуда там патриоты возьмутся, когда нарид голосует за всякое дерьмо... Вот один пример голосования на выборах в ВР, Мариуполь, могу немного ошибиться по памяти, но 52% ОПЗЖ, 7% Шарий, остальные СН. А теперь воду из луж черпают, и ловят голубей среди руин...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости