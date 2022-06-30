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Польша сегодня завершает строительство забора на границе с Беларусью, - пограничники. ВИДЕО

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Забор на границе с Беларусью, который начали возводить в январе 2022 года на фоне миграционного кризиса, почти завершен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Пограничной службы Польши.

"25 января началось строительство физического заграждения на польско-белорусской границе. Сегодня работы подходят к концу", - говорится в сообщении пограничной службы.

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Длина ограждения составляет 186,25 км на территории Люблинского и Подляссого воеводств. Для строительства потребовалось 49 тысяч тонн стали. Забор высотой 5,5 метра также укреплен колючей проволокой.

Как напоминает Радио Свобода, аналогичное ограждение на границе с Беларусью строит Литва. Возведение 500-километровой стены должно завершиться к сентябрю 2022 года, на это выделено 152 млн евро. Также на границе планируется установить ограждение из колючей проволоки и видеонаблюдение.

Польша, как и Литва и Латвия, летом 2021 года столкнулась с миграционным кризисом. Власти ввели вдоль границы чрезвычайное положение, было принято решение о строительстве забора на границе с Беларусью. В октябре около 70 мигрантов попытались прорвать забор на границе.

Пограничники Латвии, Литвы и Польши заявляли, что к этому причастны власти Беларуси, которые за деньги доставляли беженцев в Минск с помощью государственной туристической компании, а затем привозили их на границу. Беларусь это отрицала.

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Топ комментарии

  • Нина Лабунская
    Яценюк отримав країну, в бюджеті якої було 130 ТИСЯЧ ГРН, не було армії, не було спецслужб, не було фінансової стабільності (5,5 млрд дол вкрав бєня вкрав через ПриватБанк) ... А Яник гроші взагалі вивозив КАМАЗами, але ж ти про це вже не пам'ятаєш, і ге+ге про це мовчить ....
    А Яценюк за 130 тис.грн. на всю країну мав тобі "китайську стіну" побудувати???
  • Валентина Саюн c856325a
    Дивно,але у нього було 2 роки. До речі,а дороги скільки будували? Що ковід і війну протоговкали
  • Valter Valter
    Бульбаши щас начнут рыть под забором норы, просовывать головы между прутья и визжать что их правацируют и хотят на них напасть
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