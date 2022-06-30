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ВСУ освободили село Потемкино на Херсонщине. ВИДЕО

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Украинские защитники освободили село Потемкино Херсонской области от оккупантов. Во время успешного контрнаступления была уничтожена российская техника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу ВСУ.

"Село Потемкино Херсонской области под контролем ВСУ. Военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады провели успешное наступление, в ходе которого отразили несколько вражеских контратак, уничтожили БМП, танки, а также бронеавтомобиль Тигр. Местное население Потемкиного вздохнуло с облегчением, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на губах наши ребята обещают держать темп", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Nikolai Chizhevsky
    неправда! це був жест доброй волі з боку асвабадітелей
  • Диана Гуржий
    СЛАВА ЗСУ!!! і нехай вас Боженька береже!
  • Oleksandr Pohribnyi
    Слава ЗСУ!
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