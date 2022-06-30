Медика из "Госпитальеров" Наталью Фраушер провели в последний путь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве простились с военным медиком Натальей Фраушер.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Прощание прошло в Михайловском соборе. Проводить Наталью в последний путь пришли родные, побратимы.

Наталья Фраушер под позывным "Австрийка" была медиком в батальоне "Госпитальеры". 28 июня автобус, на котором передвигались врачи, попал в ДТП. Наталья получила травмы головы и скончалась через 30 минут после ДТП.

Фраушер - украинка, последние несколько лет проживавшая в Австрии, имела там семью. По зову сердца она вернулась в Украину, чтобы спасать раненых, и оказала помощь десяткам людей.

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Наталья будет покоиться на Байковом кладбище в Киеве.

Автор фото и видео Олег Богачук

























