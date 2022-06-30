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"Боевой "Запорожец" с портретом Бандеры уничтожает колонну орков": фантастический боевик от украинских воинов. ВИДЕО

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Боевой "Запорожец" с портретом Степана Бандеры стал героем фантастического и патриотического ролика, созданного неизвестными авторами и опубликованного в социальных сетях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по сюжету ролика события происходят на фронте: на первых кадрах, якобы снимаемых украинским воином, движется большая колонна военной техники с маркировкой "Z". Через мгновение на боевую позицию практически вылетает боевой "Запорожец" и уничтожает за несколько секунд всех оккупантов. На стекле автомобиля с водительской стороны можно заметить портрет Степана Бандеры. Авторы ролика, вероятнее всего, хотели показать, что именно он вроде бы находится за рулем.

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Топ комментарии

  • Светлана Круп
    Кокококонашенков сейчас заявит - ну я же говорил, у них бандеро-мобили!
  • Підлога Маккартні
    Ну тут как в реале, а про сарматы качество контента как для упоротых дегенератов и даунов
  • Олег Квиташ
    Це одне з кращих відео яке я бачив, коротше ТОП.
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