Военные при поддержке волонтеров создают командно-штабную машину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
"Продолжаем работать на результат, а значит на победу. Замысел этого проекта уже имеет срок, и вот наконец-то приобретенный с вашей помощью автомобиль, под выполнение широкого спектра актуальных военных задач, прибыл в столицу", - цитирует Цензор.НЕТ распространенный военный пост.
По словам Саввона, сразу закипела работа по усовершенствованию авто.
"Проект этот, конечно, пилотный и наработки по его настройке неустанно перерастут в следующие, более усовершенствованные и унифицированные варианты, но уже есть уверенность, что он, безусловно, будет удачным, а не как всем известным "первый блин"!
Обязательно примем во внимание опыт Юрия Бутусова, его фонда и козаков, которые уже создали нечто подобное". И буквально со вчерашнего дня его можно посмотреть на ютуб-канале Бутусов плюс.
Пока авто доставлялось, партнеры работали над его будущей комплектацией. В частности, снабдили электробайками ELEEK, мощной зарядной портативной электростанцией EcoFlow Delta Pro.
"Каждая гривня будет работать на результат. Знайте и помните, столь важные и необходимые для передовой проекты без вашего участия невозможны. Работы ведутся бесплатно, а вот материалы приходится закупать", - сообщил он.
Помочь проекту можно, перечислив деньги на счет: 5168745031866731.