В Мариуполе, где местные не имеют доступа к воде, оккупанты начали мыть улицы, - Андрющенко. ВИДЕО

В оккупированном Россией Мариуполе у местных жителей нет доступа ни к питьевой, ни к технической воде. В то же время оккупационная "власть" начала мыть улицы.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Оккупанты начали мыть улицы. С сегодняшнего дня проспект Мира от площади Свободы до Драматического театра. Ежедневно несколько сотен кубов воды будет идти на создание картинки о хорошей жизни в землю. В городе, где большинство мариупольцев не имеют доступа ни к питьевой, ни к технической воде. В городе, где даже общественный душ - издевательство, по 10 минут на человека. Будут выливать тонны воды именно там, где почти нет жизни", - говорится в сообщении.

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