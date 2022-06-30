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В Мариуполе, где местные не имеют доступа к воде, оккупанты начали мыть улицы, - Андрющенко. ВИДЕО

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В оккупированном Россией Мариуполе у местных жителей нет доступа ни к питьевой, ни к технической воде. В то же время оккупационная "власть" начала мыть улицы.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты начали мыть улицы. С сегодняшнего дня проспект Мира от площади Свободы до Драматического театра. Ежедневно несколько сотен кубов воды будет идти на создание картинки о хорошей жизни в землю. В городе, где большинство мариупольцев не имеют доступа ни к питьевой, ни к технической воде. В городе, где даже общественный душ - издевательство, по 10 минут на человека. Будут выливать тонны воды именно там, где почти нет жизни", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Vsevolod Marchenko
    Сьогодні прочитав, що в 2019 році за ОПЗЖ в Маріуполі проголосувало 64% тих, хто взяв участь в голосуванні. А ще 17% голосували за "партію" Шарія.
    Якщо є помилка, поправте.
  • Gregory Mihelson
    Помоют, образуются лужи с которых можно будет черпать воду. Таким образом проблема снабжения мариупольцев водой будет решена.
  • Gregory Mihelson
    в "руССком мире" все просто.
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