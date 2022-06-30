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Склад боеприпасов оккупантов уничтожен на Донбассе с помощью украинского БПАК "Валькирия", - ОТУ "Північ". ВИДЕО

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Украинские военные с помощью украинского беспилотного авиационного комплекса "Валькирия" и артиллерии уничтожили боеприпасы российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОТУ "Північ".

"Славная украинская "Валькирия" снова бьет оккупантов! Где-то на Донбассе с помощью БПАК наши защитники метко попали в склад боеприпасов к "Урагану" и уничтожили его!", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всім виконавцям-респект...
  • Саша Пончик
    Вот так и в Крыму должно быть. ЗСУ молодцы удачи вам наши Козаки!
  • Олег Кущ 3c573107
    Господи, що за БПАК? Пишіть людською мовою. Тут не всі військові.
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