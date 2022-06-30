Президент Индонезии Видодо передал Путину послание Зеленского. В ОП прокомментировали. ВИДЕО

Президент Индонезии Джоко Видодо после визита в Киев отправился в Россию. Там на встрече с президентом Владимиром Путиным он якобы передал кремлевскому диктатору послание президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщали российские СМИ.

На брифинге по итогам встречи с Путиным Видодо заявил, что передал ему послание Зеленского. Детали послания он не раскрыл. Также президент Индонезии подчеркнул, что готов участвовать в налаживании диалога между лидерами России и Украины.

Между тем пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии украинским СМИ заявил, что никакого послания в Кремль глава Украины не передавал: "Президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях".

Накануне во время визита президента Индонезии в Украину СМИ сообщали, что Видодо, чтобы попытаться помочь мирным переговорам, предложил Зеленскому передать послание Путину. Он также говорил, что будет убеждать российского президента приостановить боевые действия в Украине.