Президент Индонезии Видодо передал Путину послание Зеленского. В ОП прокомментировали. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщали российские СМИ.
На брифинге по итогам встречи с Путиным Видодо заявил, что передал ему послание Зеленского. Детали послания он не раскрыл. Также президент Индонезии подчеркнул, что готов участвовать в налаживании диалога между лидерами России и Украины.
Между тем пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии украинским СМИ заявил, что никакого послания в Кремль глава Украины не передавал: "Президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях".
Накануне во время визита президента Индонезии в Украину СМИ сообщали, что Видодо, чтобы попытаться помочь мирным переговорам, предложил Зеленскому передать послание Путину. Он также говорил, что будет убеждать российского президента приостановить боевые действия в Украине.