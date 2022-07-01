Остров снова свободен, - Зеленский о Змеином. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинским 30 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Несомненно, главное слово сегодня - "Змеиный". Пожалуй, так же много говорили о Змеином только в тот день, когда туда прибыл росийский корабль. Потом и корабль отбыл - навсегда, а теперь и остров снова свободен. Я благодарен Главному управлению разведки, бойцам "Альфы", благодарен нашим артиллеристам, пилотам армейской авиации и Воздушных сил, командованию "Александрия"", - отмечается в сообщении.

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