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Остров снова свободен, - Зеленский о Змеином. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинским 30 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Несомненно, главное слово сегодня - "Змеиный". Пожалуй, так же много говорили о Змеином только в тот день, когда туда прибыл росийский корабль. Потом и корабль отбыл - навсегда, а теперь и остров снова свободен. Я благодарен Главному управлению разведки, бойцам "Альфы", благодарен нашим артиллеристам, пилотам армейской авиации и Воздушных сил, командованию "Александрия"", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Це завдяки Богдані яку ти не встиг угробити, а виробництво інших зарубав. Недоумок зелений.
  • Oleksandr Pohribnyi
    А скільки Богдан при тобі випущено? Щось не чую, сміливіше!
    Невже нуль?
    Може вже досить примазуватись до звитяги наших військових і людей, які реально працюють?
  • Small Jerboa
    Дякуємо КО, ми вже чули.
    А до чого тут ТИ?!
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