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Из-за ракетного удара по базе отдыха в Одесской области погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок, - ГСЧС. ВИДЕО

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В результате вражеского ракетного удара по Белгород-Днестровскому району Одесщины на базе отдыха погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"1 июля около 01:00 в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания базы отдыха, в результате чего погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Смотрите: В результате попадания вражеской ракеты в 9-этажку в Одесской области погибли 14 человек, пострадали 30, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • Бандерівець
    Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
  • Voc Vox
    а почему бы не выполнить одну формальность :что бы наше правительство письменно обратилось с такой просьбой в Белый дом. ?если это правда то это работа на врага в открытую
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