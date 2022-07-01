Из-за ракетного удара по базе отдыха в Одесской области погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок, - ГСЧС. ВИДЕО
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В результате вражеского ракетного удара по Белгород-Днестровскому району Одесщины на базе отдыха погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
"1 июля около 01:00 в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания базы отдыха, в результате чего погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.