Из-за ракетного удара по базе отдыха в Одесской области погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок, - ГСЧС. ВИДЕО

В результате вражеского ракетного удара по Белгород-Днестровскому району Одесщины на базе отдыха погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"1 июля около 01:00 в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания базы отдыха, в результате чего погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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