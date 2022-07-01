Наев о ситуации на северных рубежах: Оборона усилена. Весь комплекс мер нацелен на повышение готовности наших войск. ВИДЕО

Во время рабочей поездки по подразделениям, выполняющим задачи в Северной операционной зоне, командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев посетил позиции наших военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

В частности, командующий осмотрел состояние укреплений и пообщался с бойцами, на которых возложена миссия стоять на страже столицы Украины и Северного направления.

По его словам, в тех местах, куда еще весной ступала нога противника, ныне более усилены рубежи обороны.

"Обстановка в Северной операционной зоне остается контролируемой Вооруженными Силами, другими военными формированиями и правоохранительными органами. Руководители военных группировок являются опытными боевыми генералами. Все командиры от сержанта и до генерала выполняют возложенные на них задачи с высоким уровнем ответственности", - подчеркнул Наев.

Как сообщил командующий, в ходе непосредственной работы в войсках военным частям, подразделениям и непосредственно личному составу оказывается действенная помощь в решении всех необходимых вопросов повышения устойчивости обороны.

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"На государственной границе Украины подразделениями Государственной пограничной службы и подразделениями Вооруженных Сил Украины выполняются задачи по повышению устойчивости обороны, в частности обустраиваются инженерные заграждения и оборонные рубежи. Весь комплекс мероприятий нацелен на повышение готовности наших войск. В свою очередь подразделения контрдиверсионной борьбы постоянно отрабатывают вопросы своевременного выявления угроз по любому направлению", - отметил Наев.