Работа польских САУ "Краб" на фронте. ВИДЕО

Польские самоходные гаубицы Краб успешно работают на фронте. В сети появилось видео боевой работы этой техники.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы ни на кого не нападали. Мы защищаем свое. Мы – первая армия мира. Защищать мир в Украине и всей Европе нам помогает вооружение, боеприпасы и техника, предоставленные странами-партнерами. На видео – работа польских САУ "Краб", - говорится в сообщении.

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