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Работа польских САУ "Краб" на фронте. ВИДЕО

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Польские самоходные гаубицы Краб успешно работают на фронте. В сети появилось видео боевой работы этой техники.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ни на кого не нападали. Мы защищаем свое. Мы – первая армия мира. Защищать мир в Украине и всей Европе нам помогает вооружение, боеприпасы и техника, предоставленные странами-партнерами. На видео – работа польских САУ "Краб", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Dmitri 18251fb2
    и музычка из четырех танкистов в тему. спасибо братьям полякам за добрую гармату. жгите хлопцы кацапню и берегите себя
  • Злий Грицько
    Бийте хлопці кацапсячу сволоту! Слава Героям! Слава Украъні!
  • Konstantin Gostryi b6f85bb4
    Слава Польському народу , дянкує брати !
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