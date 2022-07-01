Зеленский, Шмыгаль и Стефанчук просят ВР поддерживать даже непопулярные законы на пути в ЕС. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский, спикер ВР Руслан Стефанчук и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписали совместное заявление о достижении полноценного членства в ЕС.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сегодня мы вместе с председателем Верховной Рады Украины и премьер-министром подписываем Совместное заявление, которое является сигналом единства всех ветвей власти и свидетельством нашей решимости в достижении стратегической цели Украины, а именно полноценного членства в Европейском Союзе. И подписание этого заявления должно означает то же, что и подписание заявки на вступление на пятый день войны", - говорится в сообщении.

"Мы шли к кандидатству 115 дней. И наш путь к членству не должен занимать годы или десятилетия. Мы должны преодолевать этот путь быстро. Сделать нашу часть работы идеально. Чтобы дать возможность нашим друзьям в Европейском Союзе так же быстро и консолидированно принять для нас еще одно историческое решение", – добавляет Зеленский.

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"Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз. 115 дней между подачей украинской заявки на вступление и ответом Европейского Союза – это рекордно короткий срок. Мы были сплочены так же, как ради нашей обороны. Мы действовали в единстве – так же, как для защиты нашего государства, нашей земли. Мы не останавливались ни на мгновение, пока Европейский совет не принял положительное решение. Также не остановимся ни на мгновение, пока не одержим победу", - заявил Зеленский в обращении в ВР.

По словам главы государства, необходимо готовить государство к началу переговоров о членстве так же интенсивно и столь же ответственно, как готовили решение о кандидатстве.

"Много решений будет зависеть именно от Верховной Рады Украины, от каждого из депутатов. От того, насколько вы, уважаемые народные депутаты, готовы работать ради этого пути. И от того, насколько члены правительства будут работать в координации с вами и с нашей дипломатией. Соглашение о ассоциация между Украиной и Европейским Союзом реализована уже на 63%, и 37% остаются задачами для нас всех, для нашего государства, но вам предстоит еще разработать, защитить перед коллегами и принять десятки важных законопроектов, что тоже будет непросто, однако этому нет альтернативы. Даже если вы знаете, что не соберете аплодисментов тем или иным решением, но если это решение нужно для этого сложного, важного европейского пути нашего государства, вы должны принять такое решение", - добавил Зеленский.