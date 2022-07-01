Собирали разведданные по обороне Киева: СБУ обезвредила агентурную группу ГРУ РФ. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Российские агенты также призвали украинцев поддержать оккупантов.
"Вражеская группа была сформирована кадровым сотрудником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведения подрывной деятельности против Украины. Он находился в составе оккупационной группировки РФ на территории Киевской и Черниговской областей и координировал деятельность российских агентов".
При этом непосредственное руководство группой осуществлял представитель террористической организации "МДБ ЛНР" Валентин Тилилим. Для коммуникации использовали заранее отработанные каналы закрытой связи", – отметили в СБУ.
По данным следствия, агентурную группу "активировали" в начале полномасштабной злости РФ. Среди ее участников было четкое распределение сфер ответственности за выполнение враждебных задач.