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Собирали разведданные по обороне Киева: СБУ обезвредила агентурную группу ГРУ РФ. ВИДЕО

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Четверо российских агентов, разведывавших позиции ВСУ и геолокации стратегических объектов, задержаны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Российские агенты также призвали украинцев поддержать оккупантов.

"Вражеская группа была сформирована кадровым сотрудником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведения подрывной деятельности против Украины. Он находился в составе оккупационной группировки РФ на территории Киевской и Черниговской областей и координировал деятельность российских агентов".

При этом непосредственное руководство группой осуществлял представитель террористической организации "МДБ ЛНР" Валентин Тилилим. Для коммуникации использовали заранее отработанные каналы закрытой связи", – отметили в СБУ.

По данным следствия, агентурную группу "активировали" в начале полномасштабной злости РФ. Среди ее участников было четкое распределение сфер ответственности за выполнение враждебных задач.

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Топ комментарии

  • Amber
    Всіх повісити 😡
  • Aleks_15
    ордиловцев с 2014 года пропускать на подконтрольную территорию Украины нельзя было без фильтрации. Референдум и второй паспорт, это то что нужно было учитывать. Кто они и на кого работают. Теперь понятно через 8 лет, что это враги.
  • Saskia Jansen
    И вот тут даже я офигел.

    Узнал, что бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который "прославился" на всю Украину, как обладатель "*****", назначен советником Главы ГУР МО Кирилла Буданова. Вчера он уже был на работе.

    Простите, что интересуюсь, но если это правда, то как такое могло произойти? Он же находится под 2 уголовным делами! "В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Второе - по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении ДБР от 28.12.21 И что этот "советник" может посоветовать Буданову? Как хамить, быковать и материть полицейских? Это какой-то ад. Опять начали совать "своих" на "теплые" места? И как он доступ получил? Если честно, то после таких новостей я теряю мотивацию. Если даже война не заставляет систему меняться, то ради чего все эти жертвы???

    ©Б.Береза
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