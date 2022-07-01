Захват Лисичанска войсками РФ – это вопрос дней, - репортаж Sky News. ВИДЕО
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Украинские защитники в Лисичанске продолжают бои с российскими захватчиками, однако город вскоре могут захватить войска РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете корреспондента Sky News Алекс Кроуфорд.
Журналистка называет Лисичанск "последним городом Луганщины, который остается под контролем ВСУ".
"Наверное, это только вопрос дней, когда российским войскам удастся оцепить его, отрезать и захватить контроль".
По словам корреспондента, в Лисичанске раздаются взрывы и падают российские снаряды. А город "движется к неизбежному: российской блокаде с последующим захватом".
"Мы видели, как истощенные украинские военные отступали, меняя позиции. А другие готовились идти в бой", – рассказала Кроуфорд.