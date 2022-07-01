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Захват Лисичанска войсками РФ – это вопрос дней, - репортаж Sky News. ВИДЕО

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Украинские защитники в Лисичанске продолжают бои с российскими захватчиками, однако город вскоре могут захватить войска РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете корреспондента Sky News Алекс Кроуфорд.

Журналистка называет Лисичанск "последним городом Луганщины, который остается под контролем ВСУ".

"Наверное, это только вопрос дней, когда российским войскам удастся оцепить его, отрезать и захватить контроль".

По словам корреспондента, в Лисичанске раздаются взрывы и падают российские снаряды. А город "движется к неизбежному: российской блокаде с последующим захватом".

"Мы видели, как истощенные украинские военные отступали, меняя позиции. А другие готовились идти в бой", – рассказала Кроуфорд.

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Топ комментарии

  • Marie Mbange
    Ти хоч подивись, як правильно писати назву міста. Ще один бамбас дамбіл
  • IgorYakovlevich
    Нет никакой "русской земли". То, что ві называете своей пфедерацией, на самом деле - спорная территория между Украиной и Китаем.
  • Артур Сандул
    Люди - головне! Потрібно берегти наших воїнів.
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