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Санкции Запада подталкивают РФ и Беларусь к ускоренному объединению, - Путин. ВИДЕО

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Президент РФ Путин заявил, что санкционное давление Запада на Россию и Беларусь вынуждает страны "ускорить объединительные процессы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Беспрецедентное политическое и санкционное давление коллективного Запада подталкивают Россию и Беларусь к ускорению объединительных процессов. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от незаконных санкций", - сказал российский диктатор.

По его словам, союзное государство является примером "по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции".

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Топ комментарии

  • Saskia Jansen
    И вот тут даже я офигел.

    Узнал, что бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который "прославился" на всю Украину, как обладатель "*****", назначен советником Главы ГУР МО Кирилла Буданова. Вчера он уже был на работе.

    Простите, что интересуюсь, но если это правда, то как такое могло произойти? Он же находится под 2 уголовным делами! "В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Второе - по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении ДБР от 28.12.21 И что этот "советник" может посоветовать Буданову? Как хамить, быковать и материть полицейских? Это какой-то ад. Опять начали совать "своих" на "теплые" места? И как он доступ получил? Если честно, то после таких новостей я теряю мотивацию. Если даже война не заставляет систему меняться, то ради чего все эти жертвы???

    ©Б.Береза
  • Семен Шкаралупа
    Та я щось не чув, щоб білоруси Україну паскудили, а от кацапів вони не дуже *******, як на мене:

  • Saskia Jansen
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