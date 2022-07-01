Санкции Запада подталкивают РФ и Беларусь к ускоренному объединению, - Путин. ВИДЕО
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Президент РФ Путин заявил, что санкционное давление Запада на Россию и Беларусь вынуждает страны "ускорить объединительные процессы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Беспрецедентное политическое и санкционное давление коллективного Запада подталкивают Россию и Беларусь к ускорению объединительных процессов. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от незаконных санкций", - сказал российский диктатор.
По его словам, союзное государство является примером "по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции".