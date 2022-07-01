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В оккупированном Донецке родители протестуют против отправки курсантов на фронт. В тетради командира батальона они уже записаны как "мясо". ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

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В оккупированном Донецке возле "Академии МВД" прошел митинг родителей курсантов. Они протестуют против использования их детей в войне против Украины в качестве мяса.

Об этом сообщает informnapalm, передает Цензор.НЕТ.

Видео: Митинг родителей курсантов возле "Академии МВД" в Донецке.

В Донецке выпускников академии "МВД "ДНР" намерены отвезти на фронт. Родители пришли под академию и устроили акцию протеста. Митингующим оккупанты угрожают оружием.

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Также издание опубликовало записи из тетради командира 1-го отдельного батальона, где курсанты прямо записаны как "мясо".

Так, в рабочей тетради командира 1-го отдельного батальона записано, чем будут заниматься курсанты на передовой.
Если 1 и 2 курса еще повезло, они будут охранять расчеты ПВО, склады и расположения, то курсантам 3, 4 и 5 курсов повезло еще больше. Они записаны как "мясо", – пишет издание.

В оккупированном Донецке родители протестуют против отправки курсантов на фронт. В тетради командира батальона они уже записаны как мясо 01

В оккупированном Донецке родители протестуют против отправки курсантов на фронт. В тетради командира батальона они уже записаны как мясо 02

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Топ комментарии

  • Ірландія
    Діти на ментов недореспубліки вчились , не шкода геть трішки . Мамки прискакали тому-що «мужики» в полях гниють . Жіноча республіка Дира або Пзда )
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    А у 2014 році батьки цих дітей кричали "ПУТЄН ВВЕДІ", "ДАМБАС НІКТО НЄ ПАСТАВИТ НА КАЛЄНІ"?
    То путєн і ввёл. Ви ще не на колінях? Які тепер питання?
  • Sophia-Maria Duglass
    Зачем их жалеть - хороший кацап - кацап200
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