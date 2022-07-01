В оккупированном Донецке родители протестуют против отправки курсантов на фронт. В тетради командира батальона они уже записаны как "мясо". ВИДЕО+ДОКУМЕНТ
Об этом сообщает informnapalm, передает Цензор.НЕТ.
Видео: Митинг родителей курсантов возле "Академии МВД" в Донецке.
В Донецке выпускников академии "МВД "ДНР" намерены отвезти на фронт. Родители пришли под академию и устроили акцию протеста. Митингующим оккупанты угрожают оружием.
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Также издание опубликовало записи из тетради командира 1-го отдельного батальона, где курсанты прямо записаны как "мясо".
Так, в рабочей тетради командира 1-го отдельного батальона записано, чем будут заниматься курсанты на передовой.
Если 1 и 2 курса еще повезло, они будут охранять расчеты ПВО, склады и расположения, то курсантам 3, 4 и 5 курсов повезло еще больше. Они записаны как "мясо", – пишет издание.