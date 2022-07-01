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Вследствие российского ракетного удара по Сергеевке 21 человек погиб, около 40 - ранены, - Зеленский. ВИДЕО

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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины вечером 128-го дня полномасштабной войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"В Одесской области продолжается разбор завалов после российского ракетного удара по Сергеевке. Три крылатые ракеты. В настоящее время всего в списке погибших – 21 человек, около 40 – ранены. Цифры менялись весь день, и, к сожалению, количество погибших может еще возрасти. Были запущены ракеты и по Затоке. Сразу 12 ракет ударили по Николаеву – по разным объектам в городе. Это всего за одну ночь и утро...

И я особенно благодарен Соединенным Штатам Америки и лично президенту Байдену за объявленный сегодня новый пакет поддержки для Украины, который содержит и очень мощные системы NASAMS. Это зенитный ракетный комплекс, который существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Мы много работали ради такого снабжения", - сказал Зеленский.

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По словам Зеленского, "в общем, этот пакет "весит" $820 млн и, кроме NASAMS, содержит боеприпасы для артиллерии и радары".

"Не менее активно договариваемся и о другом оружии от партнеров – для Донетчины, для Харьковской области, для юга Украины это нужно. Делаем все, чтобы сломать преимущество оккупантов", - сказал президент.

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Топ комментарии

  • Urs
    зеленський ввійде в історію як людина, при якій від безвідповідальності, непрофесійності та войовничому ділетантізму, а подекуди і відвертого саботажу своїх обов'язків сформованою їм владою загинуло кілька сотень тисяч українців.
  • izzabaru
    Я з вами згоден.
    Але Зеленський одночасно є відображенням українських виборців. Як не прикро.
    Маємо пройти цей стражденний шлях. Наша Голгофа, сподіваюся, зробить, зрештою, українську націю сильною і згуртованою, як і належить. Ми виживем і переможемо нашого одвічного ворога.
    Іншого не дано!
  • Welt Schmerz
    Зеленський не увійде в історію.
    Навпаки: історія увійде в Зеленського.
    Причому жорстко, без нацюцюрника і без лубриканту.
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