За минувшие сутки войска РФ убили 4 и ранили 12 человек в Донецкой области, - ОВА. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

За сутки 1 июля в результате атак россиян в Донецкой области погибли 5 мирных жителей, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"За 1 июля россияне убили 4 мирных жителей Донбасса — в Славянске. Еще 12 человек получили ранения. Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, раненого в Луганской области. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – сказал он.

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"Вчорашній вечір видався дуже важким. Під обстріл потрапив мкр-н Лимани. Вулиці Барвінківська, Підгірна, Данилевського. Мирний приватний сектор, де немає військових об'єктів. У підсумку - четверо загиблих, семеро поранених. Слов'янськ обстрілюють касетними снарядами. Вони розкриваються над головою, як феєрверк, але замість краси несуть смерть. Такі снаряди не завдають тотальних руйнувань будівлям. Але дуже небезпечні для людей. 90% убитих та поранених перебували на вулиці. Зважайте на це. Не виходьте з приміщень без нагальної потреби. Уникайте масових скупчень народу. Через це поки що призупинено видачу гуманітарної допомоги, яка мала розпочатися сьогодні на пунктах роздачі. У понеділок подивимося за обставинами", - розповів керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.