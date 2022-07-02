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Уничтожение российского ЗРК "Панцирь-С1": как один меткий выстрел лишает противника техники стоимостью $15 млн. ВИДЕО

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Защитники Украины уничтожили вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Как один точный выстрел может лишить противника техники стоимостью почти 15 миллионов долларов США. На видео - встреча украинских воинов с российским зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1". Итог - "хлопок" и "задымление". Так любят говорить российские пропагандисты о своей уничтоженной технике", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
  • Fjall_Raven
    бог войны разделал панцырь, как черепаху! )
  • Fjall_Raven
    за роту это классика ))
    "Филолог приходит на работу с огромным синяком под глазом. Начальник его спрашивает:
    - Ну как же так? Вы же интеллигентнейший человек! Откуда же это у Вас?
    - Да Вы понимаете... Пили чай у одной милейшей особы. В числе приглашенных был один военный. Вот он начал рассказывать:
    - "Был у меня в роте один муй..."
    А я ему говорю:
    - "Извините, но правильно говорить не в роте, а во рту""
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