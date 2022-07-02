Уничтожение российского ЗРК "Панцирь-С1": как один меткий выстрел лишает противника техники стоимостью $15 млн. ВИДЕО
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Защитники Украины уничтожили вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Как один точный выстрел может лишить противника техники стоимостью почти 15 миллионов долларов США. На видео - встреча украинских воинов с российским зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1". Итог - "хлопок" и "задымление". Так любят говорить российские пропагандисты о своей уничтоженной технике", - говорится в сообщении.