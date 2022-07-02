"Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?": российские оккупанты хвастаются родным, как добивают раненых украинцев. АУДИО

Оккупанты хвастаются родным, как добивают раненых украинцев. Один из рашистов, находящийся на юге Украины, рассказывает жене о своих больных фантазиях, а войну в Украине называет "вечериночкой".

Об этом свидетельствует перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты в Украине воплощают свои больные фантазии, а войну называют "вечериночкой".

Это один из самых жестких перехватов, опубликованных СБУ.

"Ну это, я такой думаю, бл#ть - попробовать горло перерезать? Х#як, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?.." - рассказывает жене рашист, находящийся на юге Украины.

Смотрите также: Разговор рашиста с матерью: "Народ уже все - бунтует, отказывается выполнять приказы", - перехват ГУР. АУДИО

Жена удивляется кровожадным фантазиям мужчины, но в конце концов начинает смеяться.

Он же просит женщину никому об этом не рассказывать. Но теперь его секреты узнает весь мир. Сам рашист и его зверства задокументированы в соответствующих уголовных производствах.

"И эти факты – яркое свидетельство того, какие изверги нам противостоят. Мы заставим отвечать каждого из них за совершенные зверства!" – рассказали в СБУ.