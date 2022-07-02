"Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?": российские оккупанты хвастаются родным, как добивают раненых украинцев. АУДИО
Об этом свидетельствует перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты в Украине воплощают свои больные фантазии, а войну называют "вечериночкой".
Это один из самых жестких перехватов, опубликованных СБУ.
"Ну это, я такой думаю, бл#ть - попробовать горло перерезать? Х#як, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?.." - рассказывает жене рашист, находящийся на юге Украины.
Жена удивляется кровожадным фантазиям мужчины, но в конце концов начинает смеяться.
Он же просит женщину никому об этом не рассказывать. Но теперь его секреты узнает весь мир. Сам рашист и его зверства задокументированы в соответствующих уголовных производствах.
"И эти факты – яркое свидетельство того, какие изверги нам противостоят. Мы заставим отвечать каждого из них за совершенные зверства!" – рассказали в СБУ.