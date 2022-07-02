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Немецкие PzH 2000 работают по российским захватчикам на востоке Украины, - Минобороны. ВИДЕО

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Вооруженные силы Украины применили немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 года по российским позициям на восточных рубежах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Министерства обороны Украины.

"155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 года уже "отработала" по российским захватчикам на восточных рубежах. Быстрострельность. Точность. Эффективное использование боеприпасов. Минимальное время на поражение цели и уход с боевой позиции. PzH 2000 – более 55-тонная боевая машина немецкого происхождения и с "пропиской" уже в ВСУ", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Володимир Бондаренко b25f7ff0
    То не хрест, а марка для руху в колоні. Вона злегка підсвічується і машина позаду їде з вимкненими фарами, орієнтуючись на ту марку. Хоча було б круто, щоб залишились німецькі чорні мальтійські хрести. В кацапів мабуть штаниб прогоріли наскрізь.
  • arye z.
    Вот это именно тот психологический барьер, который немцы никак не могут перешагнуть.
    Три послевоенных поколения в Германии воспитаны на одной истине, что в прошлой войне Россия во всем была права. И потому одна только мысль, что германские боевые машины будут снова стрелять по русским, останавливала все инициативы помощи Украине.
    Видимо, все таки сумели себя перебороть. Факты заставили. Буча, Бородянка, Мариуполь...
  • mrSmith
    Казали ж не треба хрести замальовувати!
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