ВСУ помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с острова Змеиный, - Залужный. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео уничтожения остатков российской техники на острове Змеиный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

"Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей.

Мы помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там "русским духом" не пахнет", – написал Залужный.

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