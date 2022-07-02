ВСУ помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с острова Змеиный, - Залужный. ВИДЕО
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео уничтожения остатков российской техники на острове Змеиный.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.
"Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей.
Мы помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там "русским духом" не пахнет", – написал Залужный.