"За Одессу", - пехотинцы уничтожают российский танк в Херсонской области. ВИДЕО
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Морские пехотинцы на Херсонском направлении уничтожили очередной российский танк с помощью ПТРК "Стугна-П".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Министерства обороны Украины.
"Противотанкисты бригады морской пехоты с помощью ПТРК "Стугна-П" уничтожили очередной российский танк на Херсонском направлении. И пока вы читаете этот текст, наши славные морские пехотинцы следят за новой вражеской целью, которую готовы отправить вслед за этим подбитым танком", - говорится в сообщении.