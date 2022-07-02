"За Одессу", - пехотинцы уничтожают российский танк в Херсонской области. ВИДЕО

Морские пехотинцы на Херсонском направлении уничтожили очередной российский танк с помощью ПТРК "Стугна-П".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Министерства обороны Украины.

"Противотанкисты бригады морской пехоты с помощью ПТРК "Стугна-П" уничтожили очередной российский танк на Херсонском направлении. И пока вы читаете этот текст, наши славные морские пехотинцы следят за новой вражеской целью, которую готовы отправить вслед за этим подбитым танком", - говорится в сообщении.

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