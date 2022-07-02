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Популярная группа Imagine Dragons мощно поддержала Украину на 200-тысячном концерте в Стокгольме. ВИДЕО

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1 июля в столице Швеции Стокгольме состоялся концерт популярных исполнителей Imagine Dragons. В присутствии 200 тысяч зрителей лидеры группы с сине-желтым флагом Украины выразили поддержку нашему народу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал Зорян Шкиряк.

Он отметил: "Друзья, это просто невероятно и очень сильно!

Вчера, на более чем 200-тысячном концерте в Стокгольме, одна из самых крутых и популярных современных групп Imagine Dragons очень мощно поддержали Украину.

Просто послушайте искреннюю речь Дэна Рейнольдса (на втором видео), до слез, до мурашек по коже.

Я и так их очень любил, давно слушал и даже был на концерте в Киеве, но теперь просто в восторге. Респект, благодарность, уважение".

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Топ комментарии

  • Игорь Билык
    А чем ты помог? Некоторые люди не умеют быть благодарными. Конкретно этот музыкант ничего никому не должен, он просто отдуши поддержал нашу страну и так как он весьма популярная персона судя по всему, ибо 200 к зрителей это ****** как много, то и финансовый эффект должен иметь место - многие его поклонники захотят помочь деньгами, гуманитаркой, беженцам и тд. Ну и разрыв срак свинособак безценен, для остального мастеркард.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Imagine Dragons-респект...
  • Solomon c5c4359c
    Соромно повинно бути за такі заяви.
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