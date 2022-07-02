Популярная группа Imagine Dragons мощно поддержала Украину на 200-тысячном концерте в Стокгольме. ВИДЕО

1 июля в столице Швеции Стокгольме состоялся концерт популярных исполнителей Imagine Dragons. В присутствии 200 тысяч зрителей лидеры группы с сине-желтым флагом Украины выразили поддержку нашему народу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал Зорян Шкиряк.

Он отметил: "Друзья, это просто невероятно и очень сильно!

Вчера, на более чем 200-тысячном концерте в Стокгольме, одна из самых крутых и популярных современных групп Imagine Dragons очень мощно поддержали Украину.

Просто послушайте искреннюю речь Дэна Рейнольдса (на втором видео), до слез, до мурашек по коже.

Я и так их очень любил, давно слушал и даже был на концерте в Киеве, но теперь просто в восторге. Респект, благодарность, уважение".

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