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В Белгороде снова раздались взрывы, сообщается о 3 погибших. ВИДЕО (обновлено)

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В русском Белгороде этой ночью снова было слышно "громкие звуки". Местные власти сообщают о якобы пожаре в частном доме и трех пострадавших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

"…в Белгороде было слышно серию громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте", - написал он.

По словам Гладкова, в результате "громких звуков" якобы есть трое пострадавших, которых доставили в больницу.

"Причины происшествия выясняются, предположительно сработало ПВО", - уточнил он.

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Впоследствии Гладков сообщил, что три человека погибли, а пострадали четверо. Имеются частичные разрушения 11 многоквартирных домов. По меньшей мере, 39 частных жилых домов разрушены частично, из них 5 полностью.

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Топ комментарии

  • Olena Lynch
    Ну и хорошо, пусть уже аукнется тварям.
  • Александр Глазков
    Опять Искандер на взлете взорвался. Вчера такое уже было. Или аналаговнет ПВО "бумеранг" сработал.
  • Amber
    100% кремлёвский вылупок подбадривает кацапов на более активную
    мобилизацию и вести дальнейшую войну против Украины !
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