ВСУ вывели из строя одну из 4 военных баз оккупантов в Мелитополе. Нанесено более 30 точных ударов исключительно по объекту, - мэр Федоров. ВIДЕО

Сегодня ночью Вооруженные Силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз рашистов в Мелитополе. Нанесено более 30 ударов исключительно по российской военной базе.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Ожидаем большой поток мелитопольцев на эвакуацию. Наша задача - помочь разместиться людям, которые хотят выехать в Запорожье. Также вчера благодаря силам сопротивления рашистский бронепоезд с боеприпасами сошел с рельсов", - отметил он.

По его словам, в настоящее время оккупанты пытаются совершить провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура.

"Этого не было! ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополь. Все, что могут сделать оккупанты - бежать из нашего города", - резюмирует глава города.

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