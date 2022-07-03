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В российском Курске ночью слышали взрывы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В российском городе Курск сообщают, что ночью слышали взрывы. Губернатор региона сообщил, что работала ПВО.

Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью на подлете к Курску российская противовоздушная оборона сбила два украинских беспилотника "Стриж". Он также опубликовал фото якобы сбитых БПЛА.

Жители Курска сообщают в соцсетях, что слышали ночью взрывы, а также публикуют соответствующие видео.

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Фото якобы сбитых в Курске украинских БПЛА.

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В российском Курске ночью слышали взрывы 02
В российском Курске ночью слышали взрывы 03

Топ комментарии

  • Бандерівець
    Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
  • Перехватчик
  • Евгений Гаврош
    Живите в страхе,суки...
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