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В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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За одну ночь полиция в Черкассах обнаружила более 30 нарушителей комендантского часа. Их доставили в райуправление полиции и вручили повестки.

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ночной отработки в Черкасское районное управление полиции с целью фильтрации было доставлено более тридцати нарушителей комендантского часа, которые пренебрегали запретами и правилами безопасности. Также 34 гражданам военные вручили повестки", - говорится в сообщении.

Полицейские отметили, что часть нарушителей находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также они проверили 32 человека, которые находятся под формальным, административным надзором и домашним арестом.

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"Данная отработка направлена ​​на профилактику правонарушений, предупреждение и раскрытие преступлений, усиление безопасности граждан, предотвращение незаконного оборота оружия и наркотических веществ, а также проверки соблюдения гражданами комендантского часа", - пояснили в полиции.

Правоохранители пообещали и дальше проводить на территории города и области такие рейды.

В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 01
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 02
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 03
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 04
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 05
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 06
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 07
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 08
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 09
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 10
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 11
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 12
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 13

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Це все правильно - і рейди, і покарання за недотримання обмежень. Але карати повісиками - це абсурд.карати потрібно так, як це ******** у відповідних кодексах. Осоьисто знаю двох алкозалежних, одному з яких вручили повістку а інший, безробітний пішов добровольцем. Бидва орієнтовно за тиждень були віьправлені додому вже з полігонів. Пора зрозуміти, що такий контингент становить небезпеку не лише для себе, а й для тих, зто поряд, мотивованих і адекватних, які через от таких можуть загинути.
  • Алекс Бек
    Армія-це тепер покарання а не почесна повинність ? Алкаші і наркомани в військо ?
  • Алекс Бек
    За порушення не повістки а штрафи чи примусові роботи а не ганьбити військових...
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