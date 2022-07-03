В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

За одну ночь полиция в Черкассах обнаружила более 30 нарушителей комендантского часа. Их доставили в райуправление полиции и вручили повестки.

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ночной отработки в Черкасское районное управление полиции с целью фильтрации было доставлено более тридцати нарушителей комендантского часа, которые пренебрегали запретами и правилами безопасности. Также 34 гражданам военные вручили повестки", - говорится в сообщении.

Полицейские отметили, что часть нарушителей находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также они проверили 32 человека, которые находятся под формальным, административным надзором и домашним арестом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Повесток через "Дію" не будет, - Федоров. ВИДЕО

"Данная отработка направлена ​​на профилактику правонарушений, предупреждение и раскрытие преступлений, усиление безопасности граждан, предотвращение незаконного оборота оружия и наркотических веществ, а также проверки соблюдения гражданами комендантского часа", - пояснили в полиции.

Правоохранители пообещали и дальше проводить на территории города и области такие рейды.

























