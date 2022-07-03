Украинцы всегда демонстрировали отвагу на море, - Наев поздравил моряков с Днем Военно-морских сил ВСУ. ВИДЕО

После распада СССР и во время бурных событий 2014 года коварный враг пытался отобрать у нас военно-морские мощности.

Об этом говорится в обращении командующего объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Боевые побратимы! Военные моряки! Искренне поздравляю вас с Днем Военно-морских сил Вооруженных сил Украины! Украинский флот имеет славную историю. И во времена Киевской Руси, и во времена казачества - украинцы всегда демонстрировали отвагу на море. После распада Советского Союза и во время бурных событий 2014 года коварный враг пытался отобрать у нас военно-морские мощности. Но всегда есть те, кто борется и не сдается", - отметил он.





Наев также выразил уважение всем украинским военным морякам, которые сохраняют верность присяге и защищают нашу страну.

"Военно-морские силы Украины - это и корабельный состав, и морские пехотинцы, и морская авиация, и подразделения специального назначения. Это также все, кто их обучает и обеспечивает. Имена героев-моряков пройдут сквозь столетия и будут жить в веках. По случаю праздника желаю, чтобы ваши глаза смотрели с надеждой в морскую даль, а родные обязательно дождались вас из победных походов. Желаю, чтобы в ваших домах царили мир и благополучие, а море дарило только приятные эмоции и воспоминания. Слава Украине! Вместе победим!" – добавляет Наев.

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