Гаубицы М777 интенсивно работают по всей линии фронта, - ООС. ВИДЕО
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По всей линии фронта сегодня интенсивно работают переданные нам союзниками 155-мм гаубицы М777.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных сил.
"Ими успешно уничтожаются передовые командные пункты противника, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, скопление вражеской техники, артиллерийские батареи противника. Команда Военного телевидения поработала вместе с артиллеристами, чтобы воочию убедиться в эффективности этого оружия на передовой", – говорится в сообщении.
Видео: Военное телевидение Украины