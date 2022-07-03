Гаубицы М777 интенсивно работают по всей линии фронта, - ООС. ВИДЕО

По всей линии фронта сегодня интенсивно работают переданные нам союзниками 155-мм гаубицы М777.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных сил.

"Ими успешно уничтожаются передовые командные пункты противника, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, скопление вражеской техники, артиллерийские батареи противника. Команда Военного телевидения поработала вместе с артиллеристами, чтобы воочию убедиться в эффективности этого оружия на передовой", – говорится в сообщении.

Видео: Военное телевидение Украины

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