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Военная контрразведка СБУ уничтожила технику оккупантов на $45 млн. ВИДЕО

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Подразделения военной контрразведки СБУ уничтожают танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 и БМП-2 и БТР-82.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Инструменты защитников – ударные беспилотники, а команда – настоящие профи: военнослужащие, волонтеры и правоохранители, которые с 2014 года защищают Украину от российской орды", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что только подразделения военной контрразведки СБУ уничтожили 33 единицы тяжелой вражеской техники на $45 млн – танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, ​​Т-64; БМП-3 и БМП-2 и БТР-82.

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Также в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ сотрудники СБУ уничтожили 16 единиц военной техники и 5 артиллерийских батарей врага.

"Чернобаевка, Змеиный, переправа в Белогоровке… Рашистов на нашей земле повсюду ждет только ад!" – добавили в спецслужбе.

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Топ комментарии

  • Urs
    хер его знает, может сбушники и из М777 тоже на фронтах кроют... в удивительном государстве живем - контрразведчики управляют ударными дронами на фронте, а всем этим в качестве верховного главнокомандующего работает аниматор, веселивший диктатора страны-агрессора. Люди сами не понимают, в какой невыносимый мир абсурда сами себя всё глубже и глубже загоняют.
  • Karl Ferdinand
    Контррозвідка повинна боротися з агентами та зрадниками а не техніку ворожу палити….а якщо контррозвідники палять ворожі танки то справи на фронті песець
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Ну почему сразу театр абсурда? СБУшники как могут приспосабливаются в нынешним условиям, пытаются в пиар играться, бабло косят, вместо шпионов и реальных диверсантов с беспилотничками играются. Штаты ведь раздуты, контора так за 30 лет и не отреформированна, а что-то иногда показывать надо, поэтому на одного реально работающего сотрудника приходится ещё 5 в нагрузку, которым тоже кушать и весь неплохо хочется. Работают люди, а ведь впереди ещё Вэлыка розбудова краины...
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