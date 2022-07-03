Самый большой обстрел Славянска за последнее время. Рашисты ударили по городу из РСЗО. Много убитых и раненых, - мэр Лях. ВИДЕО
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Российские оккупационные войска сегодня, 3 июля, в очередной раз нанесли удары по Славянску, Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Массированный обстрел Славянского РСЗО. Самый масштабный за последнее время. Много убитых и раненых. Держимся. Мы вместе", - говорится в сообщении.
Вадим Лях отметил, что в городе зафиксировано около 15 пожаров. Окончательная информация о количестве пострадавших и погибших уточняется.