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Самый большой обстрел Славянска за последнее время. Рашисты ударили по городу из РСЗО. Много убитых и раненых, - мэр Лях. ВИДЕО

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Российские оккупационные войска сегодня, 3 июля, в очередной раз нанесли удары по Славянску, Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.

"Массированный обстрел Славянского РСЗО. Самый масштабный за последнее время. Много убитых и раненых. Держимся. Мы вместе", - говорится в сообщении.

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Вадим Лях отметил, что в городе зафиксировано около 15 пожаров. Окончательная информация о количестве пострадавших и погибших уточняется.

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Топ комментарии

  • FT FT
    Я тебе в Киеве покажу десяток ватников которые до сих пор в глаза пеной брызжут рассказывая что войны нету, а рузкие не бомбят мирные города*. Между прочим большинство прихожане РПЦ. Почему у нас РПЦ не запрещено до сих пор? А посреди Киева целый батальйон рашистов засел в Киевской Лавре скрываясь под рясами
  • FT FT
    Большинство жителей Славянска сравнило еще в 2014. Остальным ватникам не дойдет никогда. Не нужно всех под одну гребенку. И во вторых государство обязано защищать свой народ
  • Николай Николаевич b96f438b
    Вона ще стане мером "асвабаждьонново" Славянска. Ось побачиш...
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