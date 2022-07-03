Ракетный удар по Краматорску: россияне разрушили корпус гостиницы, - ОВА. ВИДЕО
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Оккупанты ударили из РСЗО "Смерч" по Краматорску Донецкой области. Разрушена гражданская инфраструктура.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Донецкой ОВА.
"По предварительной информации, рашисты стреляли ракетами РСЗО "Смерч". Одна из ракет разрушила гостинично-жилой комплекс. Две другие - часть дороги в жилом районе. На месте происшествий сейчас работают оперативные службы и правоохранители. В настоящее время информация о пострадавших не поступала. Россия - страна-террорист. За все ее преступления будет возмездие", - говорится в сообщении.