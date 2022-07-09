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Обратился к 24-й стране ЕС - Словакии с призывом поддержать нашу борьбу за свободу, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский на ночь 9 июля выступил с традиционным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение президента размещено в его фейсбуке.

"Возвращаюсь с Днепропетровщины, награждал и благодарил наших Героев на передовой и в больнице имени Мечникова.

Вчера было уже 24-е обращение в парламенты стран ЕС и первое, сделанное вблизи передовой. Надеюсь, что и три других страны ЕС почувствуют, что эти мои обращения – не о политике, а о защите нашей общей свободы, а значит, мы придем к тому, что однажды смогу сказать: все 27 парламентов Евросоюза слышат борьбу за свободу лучше, чем какие-либо российские манипуляции" - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
    а директора САП уже назначил???
  • Maxim Ak-Murza
    А как доходы твоего босса Бени возросли с началом войны?
  • Вячеслав 43a0ae0b
    а этот зеленый балабол все ходит ноет и просит позорище (ты у себя брехун борись за свободу а не на других стрелки переводи) - а год назад на коленях перед путлером готов был стоять и пред кадыркой извинятться
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