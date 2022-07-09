Наев посетил Северную операционную зону: Проходят мероприятия по минированию опасных направлений и обустройству инженерных заграждений. ВИДЕО

Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев посетил военнослужащих и пограничников в Северной операционной зоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования.

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Наев пообщался с защитниками на позициях, ознакомился с условиями их службы, оценил уровень обороны и обсудил тактические планы защиты.

"Сейчас ситуация полностью контролируется воинскими частями Вооруженных Сил Украины, подразделениями Государственной пограничной службы, подразделениями других военных формирований и правоохранительных органов. Каждый день наши защитники выполняют комплекс мер по улучшению инженерного оборудования оборонных позиций", - рассказал генерал.

По его словам, сейчас проходят мероприятия по минированию опасных направлений и обустройству инженерных заграждений. Подразделения Госпогранслужбы осуществляют меры по укреплению государственной границы Украины по всем опасным и угрожающим направлениям.

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Командующий подчеркнул, что работа продолжается как в штабах и органах военного управления, где опытные боевые генералы ежедневно выполняют задачи по усилению нашей обороны по всем направлениям. На местах командиры бригад, батальонов, рот и взводов умело управляют подчиненным личным составом.

"Эта работа свидетельствует о добросовестном и правильном отношении к ситуации всех военнослужащих. Все это дает нам уверенность в том, что оборона будет устойчивой и непроходимой для противника", - добавил Наев.

В этот же день генерал-лейтенант наградил ведомственными наградами военнослужащих, особенно старательно проявивших себя во время выполнения задач.

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