Воины 24-й ОМБр уничтожили колонну вражеской техники в Луганской области. ВИДЕО
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Артиллеристы Вооруженных сил Украины в субботу уничтожили колонну вражеской техники в Луганской области
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила.
"Артиллеристы Королевской бригады разбивают колонну российских оккупантов. Полтора десятка российских танков и БМП в Луганской области, которых накрывает наша арта. Эту колонну сначала остановили, а затем уничтожили", — говорится в сообщении.
На странице бригады также опубликовано видео разгромленной вражеской техники.