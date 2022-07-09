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Воины 24-й ОМБр уничтожили колонну вражеской техники в Луганской области. ВИДЕО

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Артиллеристы Вооруженных сил Украины в субботу уничтожили колонну вражеской техники в Луганской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила.

"Артиллеристы Королевской бригады разбивают колонну российских оккупантов. Полтора десятка российских танков и БМП в Луганской области, которых накрывает наша арта. Эту колонну сначала остановили, а затем уничтожили", — говорится в сообщении.

На странице бригады также опубликовано видео разгромленной вражеской техники.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    24-й ОМБр-респект...
  • Чайка Київ
    Красунчики!
    Бережи вас Господь
  • 5 копійок
    Пре колона техніки,
    Псковська дєсантура,
    А по кущах засіла
    Гереушна агентура,
    Аж раптом їбануло
    І замовкли дизеля,
    Побило дєсантуру,
    Пригоріли трусєля.
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