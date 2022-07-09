Сделаем все, чтобы сломать террористический потенциал оккупантов, - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам вечером 9 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.
"Только за эти сутки российская армия била по Николаеву, Харькову, Кривому Рогу, по громадам Запорожской области. Била именно по обычным домам и гражданским объектам – совершенно сознательно, целенаправленно. Не прекращаются жестокие удары российской артиллерии на Донбассе. Такие террористические действия можно остановить только оружием – современным, точным, мощным. И я благодарен Соединенным Штатам Америки за решение предоставить дополнительные системы HIMARS и другое оружие, позволяющее делать именно антитеррористические шаги и уменьшать российские ударные способности. Сделаем все, чтобы сломать террористический потенциал оккупантов", - отмечается в сообщении.