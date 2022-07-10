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В оккупированных Шахтерске, Зугресе, Харцызске, Чистякове и Донецке раздаются взрывы на складах боеприпасов. ВИДЕО

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Прошлая ночь показалась беспокойной в ряде населенных пунктов в оккупированной Донетчине. В местных пабликах сообщают о взрывах в Шахтерске, Зугресе, Харцызске, Чистякове (до 2016 – Торез) и Донецке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечают в комментариях, предположительно, взрываются склады боеприпасов российских оккупантов.

Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

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Топ комментарии

  • NCG
    вот тут мы видим реально попадание в склады
    а вонючий канашенков с своей рашкой врет что каждый раз в какие то склады попадает
    или штабы, когда на самом деле летит все в жилые кварталы, частный сектор или еще куда
    по привычке
    когда каждый раз в сирии 100500й штаб типа "игил" бомбили
    даже не удосужились врать меньше
  • Garry Grant
    Чим неспокійніше на окупованих територіях,тим спокійніше на вільних.
  • Яр Холодний
    Українське небо на Півдні влітку рідко захмарене А супутники американські працюють 24/7 Інформація іде прямо в ГШ (а не в "блазенське кубло") - д"Єрмака вде давно звідти підсрачниками женуть Не здивуюся, якщо інформацію автоматично комп"ютер прораховує: скільки прийшло ешелонів на вузлову станцію, з чим і де стали під розвантаження Потім іде повідомлення - "накопичення таке-то і там-то" І туди наносять удар Кацапи ж нічого зробить не можуть - вони звикли "давить масою" Масою живої сили, техніки, масою снарядів А їх десь складувать треба Так як і пальне для техніки От і потрапляють "під роздачу" А розвозить по малих складах ********** і пальне - це ускладнення логістики, перевантаження автомобільних доріг Та й автотранспорт ми їм доволі непогано побили весною на Поліссі - особливо паливозаправники
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