В оккупированных Шахтерске, Зугресе, Харцызске, Чистякове и Донецке раздаются взрывы на складах боеприпасов. ВИДЕО

Прошлая ночь показалась беспокойной в ряде населенных пунктов в оккупированной Донетчине. В местных пабликах сообщают о взрывах в Шахтерске, Зугресе, Харцызске, Чистякове (до 2016 – Торез) и Донецке.