В оккупированных Шахтерске, Зугресе, Харцызске, Чистякове и Донецке раздаются взрывы на складах боеприпасов. ВИДЕО
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Прошлая ночь показалась беспокойной в ряде населенных пунктов в оккупированной Донетчине. В местных пабликах сообщают о взрывах в Шахтерске, Зугресе, Харцызске, Чистякове (до 2016 – Торез) и Донецке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечают в комментариях, предположительно, взрываются склады боеприпасов российских оккупантов.
Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.