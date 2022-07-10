"Попали на россиян. Россияне их разъе#ошили", - оккупант рассказал, как разбомбили батальон "ДНР" в Донецкой области.. АУДИО

Речь идет о 2 батальоне первого армейского корпуса "народной милиции ДНР", который воюет в составе армии РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

"Российские захватчики пытались сохранить этот инцидент в секрете, хотя мобилизованные из "Л/ДНР" и так догадываются, что их используют как пушечное мясо. Но благодаря перехвату СБУ о военных проколах рашистов будет знать весь мир", — отмечают в СБУ.

"Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни#уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае#ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе#ошили… Вот те армия, прикинь", – рассказывает один из боевиков "ДНР", которого РФ также мобилизовала на войну против Украины.

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Точная цифра потерь в результате инцидента со стороны РФ умалчивается.