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Украинские истребители МиГ-29 прикрывают с воздуха боевые действия. Так выглядит передний край обороны на Востоке. ВИДЕО

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В сети появилось видео, как истребители МиГ-29 прикрывают с воздуха боевые действия ударной авиации Воздушных сил и подразделений Сухопутных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Так выглядит передний край обороны на Востоке! Украинские истребители МиГ-29 прикрывают с воздуха боевые действия ударной авиации Воздушных сил и подразделений Сухопутных войск", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Amber
    Соколики наші , бережіть себе 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
  • Йцу Кенг 07b0c614
    как же ж так? коношенков ее уничтожил уже шесть раз подряд!
  • Yaroslav Vinnitsa
    Он и седьмой раз уничтожит и восьмой. ******* - не мешки таскать
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