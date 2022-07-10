Украинские истребители МиГ-29 прикрывают с воздуха боевые действия. Так выглядит передний край обороны на Востоке. ВИДЕО
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В сети появилось видео, как истребители МиГ-29 прикрывают с воздуха боевые действия ударной авиации Воздушных сил и подразделений Сухопутных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.
"Так выглядит передний край обороны на Востоке! Украинские истребители МиГ-29 прикрывают с воздуха боевые действия ударной авиации Воздушных сил и подразделений Сухопутных войск", - говорится в сообщении.