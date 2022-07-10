Группа Maneskin на концерте в Риме послала Путина. ВИДЕО
15 87817
Итальянская группа Maneskin на концерте в Риме снова послала Путина в известном направлении прямо со сцены.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NEXTA.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NEXTA.
Вал Мишель
Дипломаты всегда разговаривают. Это их работа. Хотя бы через посредников. Нежелание G7 не то что говорить с Лавровым, а даже ужинать и фотографироваться - крайняя степень пренебрежения. Лаврова просто публично обоссали.
Достойная вершина для 72-летнего карьерного дипломата.
Maneskin-респект...
Так має зробити кожний артист, який себе поважає.
Музика Не поза політикою.