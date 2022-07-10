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Группа Maneskin на концерте в Риме послала Путина. ВИДЕО

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Итальянская группа Maneskin на концерте в Риме снова послала Путина в известном направлении прямо со сцены.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NEXTA.

Смотрите: "Путин скажет: "Я рад за тебя, мне пох#й, #пта": российский оккупант обсуждает с женой, как бежать из войны домой, - перехват ГУР. АУДИО

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Вал Мишель



    Дипломаты всегда разговаривают. Это их работа. Хотя бы через посредников. Нежелание G7 не то что говорить с Лавровым, а даже ужинать и фотографироваться - крайняя степень пренебрежения. Лаврова просто публично обоссали.
    Достойная вершина для 72-летнего карьерного дипломата.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Maneskin-респект...
  • Ksenia VB
    Так має зробити кожний артист, який себе поважає.
    Музика Не поза політикою.
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