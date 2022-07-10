Российские оккупанты на танках бросились в овраг, прячась от ВСУ. ВИДЕО

Захватчики хотели спрятать свои танки от огня 93 ОМБр Холодный Яр, но что-то пошло не так.

Соответствующее видео опубликовал блогер Nerco Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты сиганули на танках в овраг. Одна из машин перевернулась вверх дном. Затем бойцы 93 ОМБр Холодный Яр сожгли технику захватчиков.