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Российские оккупанты на танках бросились в овраг, прячась от ВСУ. ВИДЕО

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Захватчики хотели спрятать свои танки от огня 93 ОМБр Холодный Яр, но что-то пошло не так.

Соответствующее видео опубликовал блогер Nerco Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты сиганули на танках в овраг. Одна из машин перевернулась вверх дном. Затем бойцы 93 ОМБр Холодный Яр сожгли технику захватчиков.

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