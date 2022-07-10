Российские оккупанты на танках бросились в овраг, прячась от ВСУ. ВИДЕО
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Захватчики хотели спрятать свои танки от огня 93 ОМБр Холодный Яр, но что-то пошло не так.
Соответствующее видео опубликовал блогер Nerco Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.
Оккупанты сиганули на танках в овраг. Одна из машин перевернулась вверх дном. Затем бойцы 93 ОМБр Холодный Яр сожгли технику захватчиков.
Когда российский танк хочет спрятаться от украинской арты, он переворачивается кверху пузиком и прикидывается мёртвым (правда, всё равно нихуя не помогает) https://t.co/dMDzTGjph9 https://t.co/9YuCvA6Dis #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/Z7hpCYE1x8— Necro Mancer (@666_mancer) July 10, 2022