Колонну грузовиков с ворованным украинским зерном заметили в оккупированном Крыму. ВИДЕО
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В оккупированном Крыму на трассе "Таврида" замечена колонна грузовиков с зерном, автомобили двигаются с материковой части Украины в сторону Керченского моста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По сообщению очевидцев, несколько грузовиков, вероятно, с украинским зерном, вывезенным с оккупированных украинских территорий, были замечены на трассе Симферополь-Керчь, машины ехали в сторону Керчи.
Также крымчане видели зерновозы на автомобильной стоянке у трассы "Таврида" недалеко от Керчи.