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Колонну грузовиков с ворованным украинским зерном заметили в оккупированном Крыму. ВИДЕО

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В оккупированном Крыму на трассе "Таврида" замечена колонна грузовиков с зерном, автомобили двигаются с материковой части Украины в сторону Керченского моста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По сообщению очевидцев, несколько грузовиков, вероятно, с украинским зерном, вывезенным с оккупированных украинских территорий, были замечены на трассе Симферополь-Керчь, машины ехали в сторону Керчи.

Также крымчане видели зерновозы на автомобильной стоянке у трассы "Таврида" недалеко от Керчи.

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    де кацап там ******** - не новина, всі в курсє....
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Дивіться,кацапи,щоб наше зерно вам,ублюдкам,боком не вийшло.
  • Kan Kan 21c2f560
    Спецопериция идет по плану!
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